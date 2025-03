Galà della Magia, sold out e standing ovation per gli artisti internazionali Un evento dedicato all'inclusione, sul palco Magica Gilly

Ieri al Nuovo di Dogana serata clou della 26° edizione del Festival della Magia, il primo Magic Show in favore dell’inclusione e contro i pregiudizi Sold out il Gran Galà della magia: Insieme ai più grandi campioni del panorama internazionale sul palcoscenico la giovane Magica Gilly, prima illusionista con sindrome di Down. L'appuntamento più atteso dell'evento “diffuso” che il Festival internazionale della Magia ha proposto quest'anno ha visto alternarsi- tra gli altri -Matteo Fraziano, vincitore con le sue ombre cinesi di Tu Sì Que Vales e Jerom Murat maestro del teatro magico, con la sua iconica e poetica statua vivente a due teste, che ha ottenuto una standing ovation.

Un'edizione rinnovata, sempre più internazionale ed all’avanguardia, patrocinata dalla Segreteria di Stato per il turismo e quella di istruzione e cultura della Repubblica di San Marino. Nel pomeriggio “The Family show”: l'evento conclusivo dedicato ai più piccoli. Il Festival della Magia è un evento ormai conosciuto e consolidato, ma richiede un notevole sforzo organizzativo. Contatti, partecipazione a campionati e festival esteri per trovare talenti emergenti da fare esibire a San Marino. Per questo, già da domani, si lavorerà all'edizione 2026 Nel video l'intervista a Mago Gabriel, organizzatore del Festival della Magia

