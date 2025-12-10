Galazzano, ordinato lo sgombero dei rifiuti dal piazzale in strada Cardio

La Protezione Civile ha disposto lo sgombero urgente del piazzale a Galazzano, in strada Cardio, da anni occupato da veicoli in stato di abbandono e rifiuti. L’area è stata giudicata a rischio per la sicurezza pubblica, in particolare per il pericolo di incendi e le possibili ricadute ambientali.

Il provvedimento arriva dopo un sopralluogo del 2 dicembre effettuato da Protezione Civile, URAT, UPAV e AASS, che ha confermato la necessità di un intervento tempestivo. Il Coordinamento per la Protezione Civile, riunitosi il 3 dicembre, ha quindi dato mandato al Capo della Protezione Civile di emanare l’ordinanza.

Lo sgombero dovrà concludersi entro il 31 gennaio 2026. Le imprese sammarinesi Igiene Ambientale Management S.r.l. ed Ecologia Sammarinese S.r.l. si occuperanno della rimozione dei mezzi e dei rifiuti, operazione prevista a titolo non oneroso e da svolgersi in condizioni di piena sicurezza. I veicoli rimossi resteranno in carico alle ditte, che dovranno documentare tutte le fasi e comunicare all’UPAV l’avvenuto smaltimento.

Durante le operazioni sarà garantita la presenza della Sezione Antincendio della Polizia Civile e del personale UPAV, mentre le Forze dell’Ordine assicureranno un presidio dell’area. L’AASLP interdirà i tre accessi al piazzale con transenne. Sono inoltre previsti controlli ambientali finali e, se necessario, interventi di bonifica; successivamente l’area sarà dotata di un sistema di videosorveglianza per prevenire nuovi abbandoni.

L’ordinanza autorizza infine la rottamazione dei veicoli prelevati e di quelli custoditi dalla Carrozzeria Menicucci S.r.l. non ancora oggetto di provvedimenti definitivi da parte del Tribunale Unico. Tutti gli enti e le aziende coinvolte dovranno attenersi alle disposizioni operative previste.

Leggi l'ordinanza








