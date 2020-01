Garanti: domani sospensione dei lavori parlamentari per il regolare svolgimento dell'udienza nella Sala del Consiglio

In questa sessione consiliare – lo ricordiamo – è prevista l'elezione di due membri effettivi ed un membro supplente del Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme. Collegio che domani sarà, poi, chiamato a pronunciarsi in merito al conflitto di attribuzioni sulla mancata presa d'atto della nomina dei due Giudici d'Appello. La seduta Consiliare verrà infatti sospesa alle 13.30, non per l'audizione della Reggenza bensì per consentire il regolare svolgimento dell'udienza, così come vuole la prassi, nella Sala del Consiglio Grande e Generale.