UDS Garanti: via libera al referendum sull'aborto, ora parte la raccolta firme Il Collegio Garante ha dichiarato ammissibile il referendum su depenalizzazione e legalizzazione della interruzione volontaria di gravidanza, non ritenendo il quesito, presentato da UDS, in contrasto con i principi dell’ordinamento sammarinese.

“Un tassello importante, verso un appuntamento con la storia”. Nella soddisfazione per un primo traguardo raggiunto, Unione Donne Sammarinesi rilancia immediatamente i passi da compiere per completare il cammino "a favore della libertà di scelta delle donne". Dopo il sì dei Garanti, parte la raccolta firme a sostegno del quesito per la depenalizzazione e legalizzazione dell'interruzione volontaria di gravidanza; ne serviranno circa un migliaio, per arrivare poi al voto. Domani incontreranno la stampa, ma già oggi la gioia per una conquista attesa è palpabile, dai social al comunicato nel quale UDS puntualizza lo spirito che le ha sostenute: “Ce l'abbiamo fatta, scrivono, con un percorso rispettoso della legge e delle istituzioni, senza scioperi o manifestazioni, senza bruciare reggiseni in piazza, senza attaccare o lodare partiti, senza offendere chi non la pensava come noi, in un percorso fatto in silenzio, girando la testa davanti ad ogni provocazione”. Questo il metodo, ma ricordano anche le tappe temporali verso una conquista: in 18 anni, innumerevoli Istanze bocciate o “peggio – dicono – approvate e lasciate in un cassetto e due progetti di iniziativa popolare fermi da anni alla prima lettura”. E lasciano così sullo sfondo un monito proprio alla politica: “Quando tutte le vie di democrazia diretta non hanno dato risultati – scrivono – quando la politica ha disatteso le richieste delle proprie cittadine e cittadini con scuse non più accettabili, abbiamo deciso di percorrere la strada del referendum”. E il richiamo oggi va proprio alla cittadinanza: “Ora saranno loro a decidere su un tema sensibile che tocca la libertà delle donne – scrive Uds – o meglio trasforma le donne in persone”

