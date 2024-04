SAN MARINO E ROMAGNA Garbino a 90 km/h nella notte; variabilità fino a mercoledì poi tempo stabile Cieli tersi dopo la sabbia in sospensione degli ultimi giorni. Temperature in netto aumento nella seconda parte della settimana

Un fronte perturbato ha spazzato via la sabbia in sospensione che ha avvolto buona parte d'Italia durante le festività pasquali. Siamo così tornati a vedere cieli tersi e il sole. Accompagnati però, dalla serata di ieri, da forti venti di garbino, ossia il libeccio che spira da sud-ovest. E, come sempre accade in questi casi, sono le aree collinari a sentirne di più gli effetti: la centralina meteo di Chiesanuova, in nottata, ha segnalato raffiche fino a 88 chilometri orari.

Oggi quindi cielo sereno che però, dal pomeriggio, potrà far spazio a qualche addensamento sul crinale appenninico, ma con basso rischio di precipitazioni. Anche il vento tenderà a diminuire, fino a tornare alla normalità in serata. Minime in leggero calo, massime stazionarie.

Per mercoledì ci si attende un peggioramento, con un aumento generale della nuvolosità; maggiori schiarite in serata.

Ma da giovedì, e probabilmente fino a domenica, torna l'alta pressione. Ci si attendono quindi giornate di sole con minime in discesa, ma massime in graduale aumento - comunque sopra le medie del periodo - sia in pianura che sui rilievi.

