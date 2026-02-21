BOLOGNA Garisenda, da aprile il cantiere per la messa in sicurezza: arrivano i tralicci “di Pisa” Per l’intervento sono stati stanziati 5,5 milioni di euro, di cui 4 milioni messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna e 1,5 milioni dall'amministrazione comunale

Entrerà nel vivo ad aprile il piano di messa in sicurezza della Torre della Garisenda, uno dei simboli più amati e identitari della città di Bologna. Dopo mesi di monitoraggi e limitazioni nell’area di Piazza di Porta Ravegnana, il Comune ha annunciato ieri l’avvio del cantiere che accompagnerà Bologna nei prossimi anni.

La prima fase dei lavori sarà dedicata agli interventi preliminari e al consolidamento delle fondazioni, passaggio ritenuto essenziale per stabilizzare la struttura medievale. Successivamente verranno installati i tralicci metallici già impiegati per il consolidamento della Torre di Pisa: strutture adattate al contesto bolognese che consentiranno di sostenere la torre durante le operazioni più delicate. Per l’intervento sono stati stanziati 5,5 milioni di euro, di cui 4 milioni messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna e 1,5 milioni dal Comune di Bologna.

Si tratta di una prima tranche di risorse destinata alla fase iniziale del progetto, mentre eventuali ulteriori finanziamenti potranno essere valutati in corso d’opera. L’obiettivo dell’amministrazione è completare il percorso di messa in sicurezza entro il 2028.

La Garisenda, costruita nel XII secolo e più bassa e inclinata rispetto alla vicina Torre degli Asinelli, è da tempo sotto osservazione per i movimenti registrati dai sensori di monitoraggio. Proprio questi rilievi avevano portato alla decisione di delimitare l’area attorno alle Due Torri, con ripercussioni sulla viabilità e sulla vita quotidiana del centro storico.

