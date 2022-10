Gas-energia elettrica: a gennaio le prime bollette con le nuove tariffe

Spetta all'Autorità per l'Energia decidere sull'adeguamento delle tariffe di gas ed energia elettrica. È verosimile che la deliberazione verrà assunta in questi giorni e che impatterà sui consumi, a partire dal mese di novembre. Le prime famigerate bollette, con le nuove tariffe, arriveranno dunque a gennaio nelle case dei sammarinesi e nelle imprese.

L'Azienda dei Servizi lo scorso 14 ottobre aveva formulato richieste di aumenti tariffari del 100%, e oltre, ma nel frattempo ci sono stati significativi ribassi dei prezzi energetici, dopo gli apici raggiunti in estate. L'Autorità per l'Energia sta dunque lavorando ad una formulazione di tariffe indicizzate che tengano conto dell'andamento dei mercati, ritenendo oramai anacronistico il mantenimento di tariffe fisse. In definitiva non è per nulla scontato che le prossime bollette dei sammarinesi riflettano “pari-pari” le recenti richieste di aumenti.

L’Autorità – in un comunicato ufficiale - assicura che intende decidere sulle nuove tariffe nel modo più trasparente ed equo possibile, garantendo operatività e sostenibilità all'Azienda dei Servizi ma anche flessibilità, equità e facilità di lettura per le realtà sociali ed economiche del paese.