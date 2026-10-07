Gasolio e benzina: in Repubblica conviene

Sono sempre più numerosi gli automobilisti italiani che, arrivando da oltre confine, scelgono di fare rifornimento a San Marino. Sul Titano, infatti, le misure di contenimento dei prezzi resteranno in vigore per tutto il mese di ottobre. In Italia, invece, lo sconto alla pompa è terminato ieri, con il ritorno dell’accisa ordinaria sul gasolio.
Una situazione che rende ancora più conveniente il rifornimento a San Marino, dove il diesel viene venduto poco sopra i due euro al litro, che scendono a 1,97-1,98, dove si applica il price cap Eni. Ai prezzi più contenuti si aggiunge, per i possessori della Smac Card, lo sconto di 20 centesimi al litro riconosciuto attraverso la ricarica della carta. La differenza rispetto all’Italia è significativa.
Oggi, sulla rete stradale italiana, il prezzo medio della benzina in modalità self service è infatti di 2,040 euro al litro, mentre quello del gasolio raggiunge i 2,261 euro. Particolarmente elevata la domanda alla stazione Eni di San Marino, che da sabato esaurisce ogni giorno la propria disponibilità per l'intenso afflusso di automobilisti italiani. A due giorni dal ritorno dell’accisa ordinaria sul diesel in Italia, si accentua dunque il divario dei prezzi alla pompa tra i due Paesi.
Nel servizio l'intervista al gestore del benzinaio ENI Andrea Cervellini