Gastrite e dieta: cosa mangiare, cosa evitare e come cucinare per stare meglio secondo gli esperti

La gastrite è un’infiammazione della mucosa gastrica, il rivestimento interno dello stomaco, e può presentarsi in forma acuta o cronica.
Nel primo caso compare improvvisamente e tende ad avere un’evoluzione rapida; nel secondo, invece, ha un decorso più lungo nel tempo.
Le cause della gastrite sono diverse: la forma cronica è spesso legata all’infezione da Helicobacter pylori, un batterio molto diffuso nella popolazione mentre quella acuta può essere favorita da un’alimentazione sbilanciata, dallo stress, dal fumo, dall’abuso di alcol o dall’assunzione di farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS).
Questi fattori possono irritare e indebolire la barriera protettiva dello stomaco, lasciando la mucosa esposta all’azione degli acidi contenuti nei succhi gastrici e provocando l’infiammazione. Nella maggior parte dei casi, la forma acuta non rappresenta un disturbo grave ed è facilmente curabile, soprattutto intervenendo sulle abitudini alimentari e sullo stile di vita.
Le indicazioni nutrizionali
Per evitare di irritare la mucosa gastrica e, quindi, trovare sollievo dai disturbi causati dalla gastrite, è consigliabile seguire alcune indicazioni nutrizionali:
- consumare pasti piccoli e frequenti, l'eccesso di cibo stimola la produzione di succhi gastrici e il reflusso gastroesofageo
- mangiare a orari regolari e non saltare i pasti, lo stomaco secerne regolarmente acidi che non possono essere assorbiti se lo stomaco resta vuoto, senza cibo
- masticare lentamente, una corretta masticazione favorisce la digestione, riducendo i tempi di permanenza del cibo nello stomaco
- al termine del pasto restare seduti una decina di minuti, in modo da favorire la digestione
- evitare i cibi che irritano lo stomaco come le spezie, i cibi piccanti, i cibi ricchi di grassi - che sembra favoriscano il reflusso acido - i cibi che favoriscono l'acidità gastrica e l'irritazione delle pareti dell'esofago, come gli agrumi
- seguire un’alimentazione bilanciata, povera di grassi e proteine e ricca di carboidrati
- prediligere metodi di cottura semplici, come la cottura a vapore o al cartoccio
- evitare il caffè, l'alcol e il fumo, irritanti per la mucosa dello stomaco
Suggerimenti per l'alimentazione
L'alimentazione ha un ruolo fondamentale nel controllo dei disturbi associati alla gastrite: dolore e crampi allo stomaco, bruciore di stomaco (detto pirosi), nausea e vomito, sensazione di pienezza dopo aver mangiato. Pertanto, in caso di infiammazione acuta, è necessario concordare con il proprio medico una dieta adeguata, composta da cibi semplici da digerire in modo da diminuire la secrezione acida dello stomaco.
Di seguito, un elenco di cibi e bevande da evitare e da preferire.
Cibi e bevande sconsigliati
I cibi che possono irritare la mucosa, aumentare la secrezione gastrica o rallentare lo svuotamento dello stomaco includono alcune bevande, quali:
- caffè e bevande contenenti caffeina (tè, coca cola, cioccolato)
- bevande gassate
- liquidi caldi o troppo freddi
- vino e superalcolici
e alcuni cibi:
- spezie, in quantità elevate
- salse, panna, sughi cotti con abbondanti quantità di olio, margarine, burro, strutto e altri alimenti ricchi di grassi
- brodo di carne
- minestre contenenti estratti per brodo
- formaggi piccanti e fermentati
- insaccati cibi conservati, sott'oli, sottaceti, affumicati
- alimenti eccessivamente grassi o proteici
- frutta e ortaggi acidi, ad esempio gli agrumi (limone, lime, arance, mandarini, pompelmo, bergamotto ecc.) e il pomodoro
- frutta secca oleosa (mandorle, noci, anacardi, nocciole, pistacchi ecc.), in quantità eccessive
Cibi e bevande consigliati
Cibi e bevande consigliati in caso di gastrite includono:
- cereali, preferibilmente integrali
- pane ben cotto o tostato, cracker e fette biscottate
- frutta non acida
- ortaggi di stagione
- lenticchie, ceci e soia, da preferire tra i legumi
- carni bianche
- pesce magro
- olio extravergine d’oliva a crudo, aggiunto con moderazione per non eccedere nelle quantità
Quando i disturbi cominciano ad attenuarsi, si può allargare la propria dieta, provando a mangiare alcuni alimenti che erano stati sospesi osservando con attenzione la risposta del proprio corpo. Si sottolinea che le indicazioni alimentari di cui sopra non intendono sostituire il parere del medico di famiglia, del nutrizionista o del dietista, figure professionali con le quali è importante concordare il piano nutrizionale migliore in base alla situazione personale.
Metodi di cottura
Il modo di cucinare può contribuire a diminuire i disturbi collegati alla gastrite in fase acuta. In caso di infiammazione acuta, i metodi di cottura da preferire includono:
- vapore
- griglia
- bollitura o lessatura
- piastra
- forno
- cartoccio
È consigliabile evitare cotture ad alte temperature e che richiedono un'importante quantità di grassi, come la frittura, che possono peggiorare l'infiammazione della mucosa e rendere la digestione più lunga.