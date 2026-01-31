#FOCUSALUTE

Gastrite e dieta: cosa mangiare, cosa evitare e come cucinare per stare meglio secondo gli esperti

Dalle cause ai consigli pratici sull’alimentazione: le indicazioni nutrizionali e i suggerimenti utili riportati da ISS Salute, il portale dell’Istituto Superiore di Sanità italiano

La gastrite è un’infiammazione della mucosa gastrica, il rivestimento interno dello stomaco, e può presentarsi in forma acuta o cronica.
Nel primo caso compare improvvisamente e tende ad avere un’evoluzione rapida; nel secondo, invece, ha un decorso più lungo nel tempo.
Le cause della gastrite sono diverse: la forma cronica è spesso legata all’infezione da Helicobacter pylori, un batterio molto diffuso nella popolazione mentre quella acuta può essere favorita da un’alimentazione sbilanciata, dallo stress, dal fumo, dall’abuso di alcol o dall’assunzione di farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS).
Questi fattori possono irritare e indebolire la barriera protettiva dello stomaco, lasciando la mucosa esposta all’azione degli acidi contenuti nei succhi gastrici e provocando l’infiammazione. Nella maggior parte dei casi, la forma acuta non rappresenta un disturbo grave ed è facilmente curabile, soprattutto intervenendo sulle abitudini alimentari e sullo stile di vita.

Le indicazioni nutrizionali

Per evitare di irritare la mucosa gastrica e, quindi, trovare sollievo dai disturbi causati dalla gastrite, è consigliabile seguire alcune indicazioni nutrizionali:

Suggerimenti per l'alimentazione

L'alimentazione ha un ruolo fondamentale nel controllo dei disturbi associati alla gastrite: dolore e crampi allo stomaco, bruciore di stomaco (detto pirosi), nausea e vomito, sensazione di pienezza dopo aver mangiato. Pertanto, in caso di infiammazione acuta, è necessario concordare con il proprio medico una dieta adeguata, composta da cibi semplici da digerire in modo da diminuire la secrezione acida dello stomaco.
Di seguito, un elenco di cibi e bevande da evitare e da preferire.

Cibi e bevande sconsigliati
I cibi che possono irritare la mucosa, aumentare la secrezione gastrica o rallentare lo svuotamento dello stomaco includono alcune bevande, quali:

e alcuni cibi:

Cibi e bevande consigliati
Cibi e bevande consigliati in caso di gastrite includono:

Quando i disturbi cominciano ad attenuarsi, si può allargare la propria dieta, provando a mangiare alcuni alimenti che erano stati sospesi osservando con attenzione la risposta del proprio corpo. Si sottolinea che le indicazioni alimentari di cui sopra non intendono sostituire il parere del medico di famiglia, del nutrizionista o del dietista, figure professionali con le quali è importante concordare il piano nutrizionale migliore in base alla situazione personale.

Metodi di cottura

Il modo di cucinare può contribuire a diminuire i disturbi collegati alla gastrite in fase acuta. In caso di infiammazione acuta, i metodi di cottura da preferire includono:

È consigliabile evitare cotture ad alte temperature e che richiedono un'importante quantità di grassi, come la frittura, che possono peggiorare l'infiammazione della mucosa e rendere la digestione più lunga.
