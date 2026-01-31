#FOCUSALUTE Gastrite e dieta: cosa mangiare, cosa evitare e come cucinare per stare meglio secondo gli esperti Dalle cause ai consigli pratici sull’alimentazione: le indicazioni nutrizionali e i suggerimenti utili riportati da ISS Salute, il portale dell’Istituto Superiore di Sanità italiano

Gastrite e dieta: cosa mangiare, cosa evitare e come cucinare per stare meglio secondo gli esperti.

La gastrite è un’infiammazione della mucosa gastrica, il rivestimento interno dello stomaco, e può presentarsi in forma acuta o cronica.

Nel primo caso compare improvvisamente e tende ad avere un’evoluzione rapida; nel secondo, invece, ha un decorso più lungo nel tempo.

Le cause della gastrite sono diverse: la forma cronica è spesso legata all’infezione da Helicobacter pylori, un batterio molto diffuso nella popolazione mentre quella acuta può essere favorita da un’alimentazione sbilanciata, dallo stress, dal fumo, dall’abuso di alcol o dall’assunzione di farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS).

Questi fattori possono irritare e indebolire la barriera protettiva dello stomaco, lasciando la mucosa esposta all’azione degli acidi contenuti nei succhi gastrici e provocando l’infiammazione. Nella maggior parte dei casi, la forma acuta non rappresenta un disturbo grave ed è facilmente curabile, soprattutto intervenendo sulle abitudini alimentari e sullo stile di vita.

Le indicazioni nutrizionali

Per evitare di irritare la mucosa gastrica e, quindi, trovare sollievo dai disturbi causati dalla gastrite, è consigliabile seguire alcune indicazioni nutrizionali:

consumare pasti piccoli e frequenti, l'eccesso di cibo stimola la produzione di succhi gastrici e il reflusso gastroesofageo

mangiare a orari regolari e non saltare i pasti , lo stomaco secerne regolarmente acidi che non possono essere assorbiti se lo stomaco resta vuoto, senza cibo

masticare lentamente , una corretta masticazione favorisce la digestione, riducendo i tempi di permanenza del cibo nello stomaco

al termine del pasto restare seduti una decina di minuti , in modo da favorire la digestione

evitare i cibi che irritano lo stomaco come le spezie, i cibi piccanti, i cibi ricchi di grassi - che sembra favoriscano il reflusso acido - i cibi che favoriscono l'acidità gastrica e l'irritazione delle pareti dell'esofago, come gli agrumi

seguire un’ alimentazione bilanciata , povera di grassi e proteine e ricca di carboidrati

prediligere metodi di cottura semplici , come la cottura a vapore o al cartoccio

evitare il caffè, l'alcol e il fumo, irritanti per la mucosa dello stomaco

Suggerimenti per l'alimentazione

L'alimentazione ha un ruolo fondamentale nel controllo dei disturbi associati alla gastrite: dolore e crampi allo stomaco, bruciore di stomaco (detto pirosi), nausea e vomito, sensazione di pienezza dopo aver mangiato. Pertanto, in caso di infiammazione acuta, è necessario concordare con il proprio medico una dieta adeguata, composta da cibi semplici da digerire in modo da diminuire la secrezione acida dello stomaco.

Di seguito, un elenco di cibi e bevande da evitare e da preferire.

Cibi e bevande sconsigliati

I cibi che possono irritare la mucosa, aumentare la secrezione gastrica o rallentare lo svuotamento dello stomaco includono alcune bevande, quali:

caffè e bevande contenenti caffeina (tè, coca cola, cioccolato)

bevande gassate

liquidi caldi o troppo freddi

vino e superalcolici

e alcuni cibi:

spezie , in quantità elevate

salse, panna, sughi cotti con abbondanti quantità di olio, margarine, burro, strutto e altri alimenti ricchi di grassi

brodo di carne

minestre contenenti estratti per brodo

formaggi piccanti e fermentati

insaccati cibi conservati, sott'oli, sottaceti, affumicati

alimenti eccessivamente grassi o proteici

frutta e ortaggi acidi, ad esempio gli agrumi (limone, lime, arance, mandarini, pompelmo, bergamotto ecc.) e il pomodoro

frutta secca oleosa (mandorle, noci, anacardi, nocciole, pistacchi ecc.), in quantità eccessive

Cibi e bevande consigliati

Cibi e bevande consigliati in caso di gastrite includono:

cereali , preferibilmente integrali

pane ben cotto o tostato , cracker e fette biscottate

frutta non acida

ortaggi di stagione

lenticchie, ceci e soia , da preferire tra i legumi

carni bianche

pesce magro

olio extravergine d’oliva a crudo, aggiunto con moderazione per non eccedere nelle quantità

Quando i disturbi cominciano ad attenuarsi, si può allargare la propria dieta, provando a mangiare alcuni alimenti che erano stati sospesi osservando con attenzione la risposta del proprio corpo. Si sottolinea che le indicazioni alimentari di cui sopra non intendono sostituire il parere del medico di famiglia, del nutrizionista o del dietista, figure professionali con le quali è importante concordare il piano nutrizionale migliore in base alla situazione personale.

Metodi di cottura

Il modo di cucinare può contribuire a diminuire i disturbi collegati alla gastrite in fase acuta. In caso di infiammazione acuta, i metodi di cottura da preferire includono:

vapore

griglia

bollitura o lessatura

piastra

forno

cartoccio

È consigliabile evitare cotture ad alte temperature e che richiedono un'importante quantità di grassi, come la frittura, che possono peggiorare l'infiammazione della mucosa e rendere la digestione più lunga.

