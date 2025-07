Gatti scomparsi a San Marino, AIDAA: “Dietro queste sparizioni c’è la mano dell’uomo”

Dopo l’allarme diffuso anche ieri da APAS, anche l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente (AIDAA) interviene sul preoccupante fenomeno delle sparizioni di gatti in Repubblica. Dal mese di aprile, almeno 35 felini risultano scomparsi, di cui 7 solo nell’ultima settimana, con una concentrazione particolarmente alta nel Castello di Fiorentino.

Secondo AIDAA, il caso sammarinese ricorda quanto accaduto tra il 2023 e il 2024 in alcune zone dell’Emilia-Romagna, dove decine di gatti svanirono nel nulla tra l’Appennino Bolognese, Bologna e Ravenna. Anche in quei casi non emersero elementi certi né responsabili, ma per l’associazione il quadro è chiaro: “Dietro queste sparizioni – si legge in una nota – a nostro avviso c’è la mano dell’uomo”.

L’ipotesi di un intervento umano è condivisa anche da APAS, che precisa come, in nessuno dei casi registrati, siano stati ritrovati resti riconducibili a predazioni. AIDAA lascia aperte più possibilità, da persone che accumulano animali a piste più oscure legate a presunte pratiche esoteriche, ma invita alla cautela: “Il rischio che vi siano delle sette non è da escludere – scrive – ma non è questa la pista principale da seguire”.

L’associazione ribadisce la difficoltà nell’identificare con certezza cosa stia accadendo, ma sostiene che fenomeni di questa entità meritino attenzione capillare: “Le ricerche devono andare in ogni direzione”.

Intanto, APAS continua a raccogliere segnalazioni e invita chiunque abbia smarrito un gatto a presentare regolare denuncia alle forze dell’ordine per permettere l’avvio di indagini.