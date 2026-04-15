Gatti spariti a San Marino, più di 75 in un anno. Il sospetto dell'Apas: "Atti dolosi"

A un anno esatto dal caso dei cani uccisi con esche avvelenate a Fiorentino, i cittadini del Titano tornano a preoccuparsi per i loro animali. L’Apas denuncia infatti che continua a crescere il numero dei gatti scomparsi sul territorio della Repubblica. In un anno sono spariti nel nulla più di 75 felini, afferma l’associazione, le cui pagine social, così come tutte quelle dei gruppi dedicati agli animali smarriti, sono piene di appelli di padroni disperati. La frequenza e la modalità degli episodi farebbe sospettare che si tratti di sparizioni dolose.

“Nelle ultime settimane, purtroppo, dopo qualche mese in cui sembrava si fossero stabilizzati, i numeri stanno ricominciando ad aumentare e riteniamo che sia un fenomeno preoccupante e che non derivi in prevalenza da predazioni naturali. Riteniamo purtroppo che derivi dalla mano dell'uomo”, spiega la vicepresidente Apas, Silvia Paoletti. “Non sono mai stati trovati segni di nessun tipo dei gatti scomparsi, quindi neanche tracce dei corpi, questo fa presumere che probabilmente siano proprio stati prelevati in qualche modo”.

Lo scorso inverno, dopo una serie di serate informative in cui si è evidenziato che il fenomeno ha colpito anche le zone limitrofe in Italia, l’Apas ha presentato un esposto alla gendarmeria chiedendo di indagare sulle sparizioni. “Sono stati molto collaborativi, abbiamo fatto diversi incontri, purtroppo non è semplice. Questi fenomeni non sono neanche semplici da arginare, o comunque non è facile individuare i colpevoli”, spiega Paoletti. “Sono fenomeni che negli anni si ripetono. Non si sa bene quali siano le basi, ma a volte purtroppo sono proprio organizzazioni a delinquere che utilizzano i gatti anche per scopi illeciti”, afferma.