VIOLENZA SUGLI ANIMALI Gattini abbandonati in un bidone, procedimento archiviato. Apas: "Profonda indignazione" Non è stato possibile risalire al responsabile, anche a causa dell'assenza di telecamere nel luogo del ritrovamento. La rabbia degli animalisti: "Così la tutela degli animali rischia di restare soltanto sulla carta"

Gattini abbandonati in un bidone, procedimento archiviato. Apas: "Profonda indignazione".

È stato archiviato il procedimento penale relativo all'abbandono di due gattini, ritrovati il 9 agosto scorso all'interno di un sacchetto di plastica gettato in un bidone dell'immondizia nei pressi dell'Ospedale di Stato di San Marino. Non è stato possibile risalire al responsabile, anche a causa dell'assenza di telecamere nel luogo del ritrovamento. Uno dei due cuccioli è morto nonostante i tentativi dei volontari di salvarlo.

La decisione ha suscitato "profonda indignazione e amarezza" nell'Associazione Sammarinese Protezione Animali, che aveva presentato denuncia per l'accaduto. "Com'è possibile che in una zona così frequentata non vi siano telecamere utili a documentare fatti tanto gravi?", si chiede l'associazione in una nota, secondo cui l'assenza di strumenti di controllo rischia di lasciare senza conseguenze atti di crudeltà nei confronti degli animali.

La vicenda aveva suscitato forte impressione nell'agosto scorso. I due gattini abbandonati erano stati scoperti la sera del 9 agosto da alcuni cittadini, insospettiti dai deboli miagolii provenienti dal bidone. Dopo averli recuperati, avevano allertato la Centrale Operativa Interforze, che aveva coinvolto anche il Servizio Veterinario di Stato. I cuccioli, ancora bisognosi di essere allattati, erano stati trovati disidratati, bagnati e accaldati. Nei giorni successivi i volontari erano riusciti a trovare una gatta disponibile ad accoglierli e allattarli insieme ai propri piccoli. Le prime notizie sul loro recupero erano state incoraggianti, ma uno dei due non è sopravvissuto.

Già all'indomani del ritrovamento l'APAS aveva annunciato una denuncia ai sensi dell'articolo 323 ter del Codice Penale sammarinese, auspicando che le immagini delle telecamere presenti nella zona potessero consentire l'identificazione dei responsabili. Una speranza rimasta disattesa.

"Le leggi da sole non bastano: senza controlli efficaci, strumenti investigativi adeguati e la certezza che i responsabili vengano individuati e perseguiti, la tutela degli animali rischia di restare soltanto sulla carta", denuncia oggi l'associazione.

"Due gattini non sono rifiuti da gettare via, uno di loro è morto a causa della sofferenza subita, e chi li ha abbandonati resta purtroppo senza nome e impunito", sottolinea l'APAS, chiedendo maggiore attenzione verso il maltrattamento e l'abbandono degli animali e misure concrete per individuare e perseguire i responsabili.

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