RETE DI SOLIDARIETÀ Gattini abbandonati nel bidone, trovata una "mamma": ora stanno bene | VIDEO Dopo il ritrovamento vicino all’Ospedale di Stato, i due piccoli sono stati affidati a una gatta che li ha subito accettati. Martedì l’Apas presenterà denuncia in Gendarmeria

Una rete di solidarietà ha dato una nuova possibilità ai due gattini trovati domenica sera chiusi in un sacchetto di plastica e gettati in un bidone nei pressi del parcheggio dell’Ospedale di Stato. Dopo il recupero, i piccoli sono stati presi in carico dalla veterinaria reperibile del Servizio Veterinario di Stato, che li ha portati con sé, tenendoli sotto osservazione e provvedendo a idratarli.

Nel frattempo, attraverso un rapido passaparola tra le collaboratrici dell’Apas, è stata individuata una possibile "balia": una gatta che aveva partorito da poco. L’inserimento è riuscito e la mamma gatta ha subito accettato i due micini, lasciandoli allattare insieme ai suoi tre piccoli. Le loro condizioni, dopo le ore delicate seguite al ritrovamento, sono ora buone.

Intanto prosegue anche il fronte degli accertamenti. L’Apas presenterà martedì una denuncia in Gendarmeria per l’abbandono dei due animali. La Brigata di Borgo Maggiore, competente per la zona, ha confermato l’avvio delle attività d’indagine. L’attenzione degli investigatori si concentrerà ora sugli elementi utili a ricostruire quanto accaduto e a risalire al responsabile del gesto. La zona dell’ospedale è infatti interessata dalla presenza di sistemi di videosorveglianza, che potrebbero fornire indicazioni decisive.

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