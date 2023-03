Gatto ucciso: Le Iene, 'nessun dolo, la satira funziona così'

"La satira funziona così, non c’è dolo, né offesa. Sollevare polemiche non ha senso", La trasmissione di Mediaset difende Eleazaro Rossi, che in uscita dal servizio de 'Le Iene' sul ciclista che aveva ucciso un gatto per testare la carabina, aveva picchiato duro: "Perché Putin può mandare carri armati e noi non possiamo radere al suolo San Marino? Che c***o ci sta a fare? Vado io". Sulle pagine del Corriere Romagna arriva la difesa del conduttore "Lui è romagnolo e ama il Titano come fosse casa sua. Il monologo non sarebbe cambiato parlando di altre città", si legge nell'articolo.