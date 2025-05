Gaza: a Murata l'appuntamento sul ruolo della Corte Penale Internazionale in Palestina

Un'occasione unica per riflettere sulla situazione in Palestina e sul ruolo che la Corte Penale Internazionale può svolgere per garantire la giustizia e la pace nella regione, anche alla luce delle recenti decisioni del governo israeliano di procedere all'occupazione totale di Gaza e alla deportazione della popolazione civile. Nasce da qui l'evento "Palestina: quale ruolo per la Corte Penale Internazionale?” organizzato dal Collettivo San Marino per la Palestina a Murata.

"Quest'appuntamento nasce soprattutto come Collettivo San Marino per la Palestina dalla voglia di fare degli approfondimenti - spiega Daniela Taddei, Collettivo San Marino per la Palestina - su argomenti che interessano principalmente a noi. Siamo convinti che fare cultura, approfondire determinati argomenti significa conoscere meglio un popolo, abbattere le distanze e conoscere le differenze per non avere paura e per riuscire a capirsi e aiutarsi maggiormente".

"La Corte Penale Internazionale - spiega Alessandra Annoni, esperto diritto internazionale - è appunto un organo di giustizia, è un giudice, è un tribunale che però necessita della collaborazione degli stati per poter funzionare. Questo perché il procedimento vero e proprio davanti alla Corte Penale Internazionale potrà iniziare soltanto una volta che le persone accusate dal procuratore della Corte arriveranno all'aia, saranno consegnate all'aia. Quindi è importante sottolineare la necessità che gli stati che hanno ratificato lo statuto istitutivo della Corte Penale Internazionale, fra cui l'Italia, fra cui San Marino, collaborino con la Corte affinché il procedimento possa andare avanti e arrivare a un giudizio vero e proprio".

"San Marino - evidenzia Antonella Mularoni, ex giudice CEDU - è molto presente nel contesto multilaterale da quando ha deciso di abbandonare l'antico adagio noti a noi, noti agli altri. Anche per quanto riguarda la Corte Penale Internazionale, San Marino è stato fra i primi stati al mondo che ha deciso di aderire allo statuto della Corte e che ha depositato lo strumento di ratifica. E quindi la nostra attenzione massima, ci crediamo, è stato ribadito anche recentemente in commissioni esteri da parte di tutti i gruppi che il multilateralismo è fondamentale perché assicura la giustizia, dovrebbe assicurare la giustizia, la libertà e la sovranità di tutti i popoli a prescindere da chi è più grande, chi è più piccolo, chi è più forte, chi è più debole".

Tra i relatori anche Yousef Hamdouna, operatore umanitario e cittadino di Gaza: "Sappiamo bene che le persone muoiono di fame in questo momento. Tutto ciò in realtà è davanti a tutto il mondo e contro il diritto internazionale, contro tutti i valori, contro l'umanità intera. Siamo qui a San Marino a lanciare anche un messaggio che davanti a tutto ciò non si può stare indifferenti e non si può stare in silenzio. Bisogna fare qualcosa, qualunque cosa, anche se può sembrare piccola".

Nel servizio le interviste a Daniela Taddei (Collettivo San Marino per la Palestina), Alessandra Annoni (Esperta diritto internazionale), Antonella Mularoni (Ex giudice CEDU) e Yousef Hamdouna (Operatore umanitario Gaza)