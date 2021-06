ONORIFICENZA GB: il console Bragagni insignito del titolo di Ufficiale dell’Ordine dell’Impero Britannico

L'imprenditore Maurizio Bragagni, Console onorario della Repubblica di San Marino a Londra e presidente della fondazione Esharelife, è stato insignito del titolo di Ufficiale dell’Ordine dell’Impero Britannico. La Regina Elisabetta II ha conferito l’onorificenza di OBE (Officer of the British Empire) all'amministratore delegato di Tratos UK, multinazionale italo-britannica dei cavi ad alta tecnologia con stabilimenti in Italia e nel Regno Unito. La sovrana britannica, si legge nella motivazione di Buckingham Palace, ha ritenuto meritevole Bragagni per i "servizi da lui resi nel business e per il suo volontariato al servizio della politica".

