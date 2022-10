GdF: oltre 3 mila controlli nel periodo estivo, dagli scontrini ai lavoratori in 'nero'

200 militari, impegnati in oltre 3 mila i controlli sul territorio per la stagione estiva. La Guardia di Finanza di Rimini traccia il bilancio con i 600 interventi in materia di scontrini e ricevute fiscali, scaturiti anche da segnalazioni pervenute al numero di pubblica utilità “117”, che hanno portato a verbalizzare un centinaio di operatori economici per omessa registrazione di corrispettivi o mancata comunicazione degli incassi giornalieri anche se regolarmente annotati nel misuratore fiscale.

A luglio, con l’entrata in vigore della sanzione per la mancata accettazione di pagamenti elettronici, le Fiamme Gialle riminesi hanno raccolto 30 segnalazioni con il riscontro di 15 violazioni. Capitolo a parte per gli oltre 200 posti di controllo in materia di trasporto delle merci e di prodotti sottoposti ad accise, pianificati privilegiando i principali snodi stradali: hanno interessato circa 2 mila persone e 1.000 autovetture, rilevando oltre 50 violazioni stradali, in alcuni casi anche con il ritiro della patente di guida.

Il fiuto dei cani antidroga ha fatto scoprire 21 persone per detenzione illegale di circa un centinaio di dosi di hashish e marijuana. Mentre nella lotta alla contraffazione e contro l’abusivismo commerciale, gli interventi, una decina, hanno portato al sequestro di quasi 30 mila prodotti contraffatti o carenti degli standard di sicurezza europei.

I finanzieri, sotto la guida del Comandante provinciale Alessandro Coscarelli, hanno scoperto 40 lavoratori in “nero” o “irregolari” nel settore della ristorazione e ricettivo con sanzioni a 20 datori di lavoro fino ad un massimo di 140 mila euro.

Sequestrati, infine, oltre 20 mila grammi convenzionali di liquidi contenenti nicotina e privi dei contrassegni di Stato in 4 esercizi commerciali: una segnalazione all’Autorità Giudiziaria e 2 all’Agenzia delle Dogane e Monopoli: con sanzioni per 10 mila euro.