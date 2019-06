Gdf: scoperti 55 milioni di euro evasi al fisco e 65 evasori totali

Si festeggiano a Rimini i 245 anni della fondazione del Corpo della Guardia di Finanza, che presenta il bilancio operativo degli ultimi 17 mesi di attività delle Fiamme Gialle nella provincia. “Oltre 7600 gli interventi eseguiti, scoperta un’evasione di imposte per oltre 55 milioni di euro, 65 gli evasori totali verbalizzati eseguendo il sequestro patrimoniale di beni illecitamente accumulati dalla criminalità per oltre 30 milioni di euro, accertati danni erariali per oltre 46 milioni di euro segnalando alla Corte dei Conti 67 persone per responsabilità contabile”.



Maggiori dettagli saranno forniti ai rappresentanti della Stampa nel corso di una conferenza al Comando Provinciale di Rimini