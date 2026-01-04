Gelo per l'Epifania: attesa neve per il 6 gennaio soprattutto nella parte alta di San Marino

Sarà un'Epifania al gelo. L'aria fredda artica porterà maltempo sulla penisola italiana. Instabilità da nord al sud, con nevicate possibili sulle regioni centrali e in particolare in Emilia-Romagna. Nella parte alta di San Marino, nella giornata di domenica 4 gennaio, temperature tra i 2 e i 3 gradi.

Nelle prossime ore è atteso un abbassamento fino allo 0. Per la giornata di lunedì 5 i bollettini meteo parlano già di possibile neve su San Marino Città, ma con momenti di pioggia e una temperatura tra 0 e 2 gradi. Ulteriore ribasso, in questo caso con maggiore probabilità di neve, nel giorno dell'Epifania, sempre nella parte alta del territorio.







