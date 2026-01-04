TV LIVE ·
Gelo per l'Epifania: attesa neve per il 6 gennaio soprattutto nella parte alta di San Marino

I bollettini danno un probabile abbassamento delle temperature per le giornate di lunedì 5 e martedì 6 gennaio

4 gen 2026
Sarà un'Epifania al gelo. L'aria fredda artica porterà maltempo sulla penisola italiana. Instabilità da nord al sud, con nevicate possibili sulle regioni centrali e in particolare in Emilia-Romagna. Nella parte alta di San Marino, nella giornata di domenica 4 gennaio, temperature tra i 2 e i 3 gradi.

Nelle prossime ore è atteso un abbassamento fino allo 0. Per la giornata di lunedì 5 i bollettini meteo parlano già di possibile neve su San Marino Città, ma con momenti di pioggia e una temperatura tra 0 e 2 gradi. Ulteriore ribasso, in questo caso con maggiore probabilità di neve, nel giorno dell'Epifania, sempre nella parte alta del territorio.




