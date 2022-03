Gendarmeria: ancora minorenni autori dei danneggiamenti all'Azzurro

Sono passate più di due settimane dai fatti avvenuti al Centro Azzurro, la Gendarmeria, in una nota, informa che la sera del 27 febbraio, gli agenti della Brigata di Serravalle sono riusciti ad identificare gli autori degli ingenti danneggiamenti avvenuti nelle domeniche precedenti all'interno del Centro Commerciale: sia sulle autovetture in sosta al parcheggio -3, che all'interno della struttura utilizzando gli estintori presenti nei locali. Si tratta di tre ragazzi minorenni che da tempo il personale della Gendarmeria di Serravalle, a seguito delle denunce ricevute, teneva monitorati. Nel corso dell'interrogatorio, i giovanissimi hanno ammesso la loro colpevolezza. Dopodiché sono stati denunciati a piede libero.

Un fenomeno che fa alzare la guardia sugli episodi di vandalismo che coinvolgono giovanissimi. Proprio ieri la notizia dell'operazione che ha identificato diversi minorenni e fatto scattare per uno di loro una denuncia.