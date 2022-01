BILANCIO 2021 Gendarmeria: aumentano danneggiamenti e furti. 37 liti famigliari con 10 minori coinvolti

Le attività condotte dal Corpo della Gendarmeria nel 2021 sono risultate ancora condizionate dall’emergenza sanitaria da COVID-19, anche se con risultati meno impattanti Nel 2021, 156 pattuglie (1.163); 1.253 persone identificate (113.877); 301 autocertificazioni raccolte (99.620); 484 controlli presso operatori economici (1.344); 49 sanzioni pecuniarie elevate (163). Da precisare che i numeri significativamente più elevati nel 2020 ( tra parentesi) sono legati alla prima fase pandemica, caratterizzata da un regime rafforzato.

L'anno passato va in archivio con zero rapine ma aumento, quasi doppio, delle denunce per danneggiamento, 191 (72), saliti anche i furti denunciati al Corpo, 151 (68), dei quali 19 (21) in abitazioni, 51 (8) in esercizi commerciali/industriali/artigianali e 78 (10) su veicoli. La Gendarmeria ha deferito all’Autorità Giudiziaria di 171 (83) persone ritenute responsabili, tra l’altro, di: uso e spaccio di sostanze stupefacenti, false dichiarazioni a Pubblico Ufficiale, offese a Pubblico Ufficiale, violenza e minaccia contro l’Autorità, furto, ubriachezza molesta, disturbo alla quiete pubblica, inosservanza di ordine legittimo dell’Autorità, tentata truffa, illeciti penali stradali. 5 gli arresti e 22 denunce a piede libero in materia di stupefacenti nonché 34 denunce per tentata truffa, risultato di strutturate indagini del Reparto Operativo e di Polizia Giudiziaria.



Le pattuglie della Gendarmeria sono intervenute dopo 159 chiamate per dispute e diverbi, di cui 37 liti famigliari e prese in carico dall’Ufficio Violenza di Genere e Minori generando 6 segnalazioni al Giudice Tutelare e 9 al Giudice Inquirente per fatti inerenti la violenza contro le donne (10 coinvolgevano anche minori). 1 segnalazione al Giudice Tutelare e 6 al Giudice Inquirente per reati contro i minori nonché 10 segnalazioni all’Unità Igiene Mentale e 14 al Servizio Minori. Il Comando di Città segnala anche l'arresto di 19 persone, contro le 7 del 2020, tra le quali 2 donne e 10 cittadini sammarinesi.



Nel bilancio il comando parla anche di onerose attività di ordine pubblico e sicurezza, con 64 sinistri stradali, in aumento. Aumentano anche i permessi rilasciati dall’Ufficio Stranieri di rilascio/rinnovo di 330 Permessi di soggiorno ordinario, dove spiccano i permessi per convivenza, 388. Nel lavoro gli agenti hanno contestato 24 sanzioni amministrative, anche questo in aumento. L’Ufficio Armi ha trattato la vendita da parte delle armerie di 214 armi a residenti sammarinesi, 312 a soggetti residenti in Italia e 152 a residenti in altri Paesi; In crescita le procedure di rilascio/rinnovo di licenze di porto d’armi ad uso sportivo, mentre calano quelle per la caccia. Quasi raddoppiati i nulla per la detenzione di armi: 339 (175).

Il comando ha anche risposto a 27 richieste di informazioni da parte di Autorità amministrative italiane Ultimo capitolo dedicato alla Centrale Operativa Interforze che vede la collaborazione dei tre i Corpi di Polizia, che ha ricevuto quasi 58 mila chiamate, meno rispetto al 2020.

