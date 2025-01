BILANCIO 2024 Gendarmeria: calano furti e incidenti stradali, preoccupa la violenza domestica Di contro aumentano, anche se di poco, le denunce a piede libero per guida in stato di alterazione psicofisica. Così come le patenti ritirate: 55. 11 in più del 2023.

Si rafforza l'attività di sicurezza sul territorio, con 2.498 pattuglie della gendarmeria - 141 in più rispetto al 2023 – e maggiori posti di controllo. Oltre 18.000 le persone identificate e circa 11.000 i veicoli sottoposti a verifica. Per il secondo anno consecutivo nessuna rapina e denunce di furti in leggera diminuzione: 116 contro 127 del 2023. 240, invece, le persone denunciate all’Autorità Giudiziaria (nel 2023 erano state 262).

Sono ritenute responsabili, tra l’altro, di uso, detenzione, introduzione e spaccio di sostanze stupefacenti, furto, truffa o tentata truffa, associazione a delinquere, sostituzione di persona, estorsione, porto abusivo di armi, minacce, percosse, lesioni, atti persecutori, danneggiamento, abuso di autorità, false dichiarazioni e offese a Pubblico Ufficiale, attentato alla salute pubblica, contraffazione di impronte pubbliche e illeciti penali stradali. 17 quelle tratte in arresto, 9 in più del 2023.

Oltre al contrasto dei reati legati a sostanze stupefacenti, le indagini del Reparto Operativo e di Polizia Giudiziaria hanno portato, in seguito a perquisizioni sia a San Marino che in Italia, all’individuazione di documentazione, verosimilmente contraffatta, utilizzata per l’illecito tesseramento di giocatori presso società calcistiche sammarinesi e al sequestro di oltre 1.800 prodotti alimentari con etichette falsificate per un valore complessivo di 164.000 euro.

Aumentano le richieste di assistenza all’Ufficio Violenza di Genere e contro Minori: 75 rispetto alle 66 dell'anno precedente, che hanno portato a 25 segnalazioni al Giudice Inquirente e 27 al Servizio Salute Mentale per episodi di violenza contro le donne. Per quanto riguarda i minori, 6 quelle al Giudice Inquirente e 27 alla Tutela Minori. 27 le persone in carcere (13 in più del 2023), delle quali 6 sammarinesi e 21 stranieri.

Dimezzano, invece, gli incidenti stradali: dai 43 del 2023 ai 22 del 2024. Nessuno dei quali mortale. Di contro aumentano, anche se di poco, le denunce a piede libero per guida in stato di alterazione psicofisica. Così come le patenti ritirate: 55. 11 in più del 2023.

