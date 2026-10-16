Gendarmeria, il Congresso di Stato propone Paolo Zuccarelli come nuovo Comandante

Sarà Paolo Zuccarelli il nome proposto per la guida della Gendarmeria sammarinese. Il Congresso di Stato, con la delibera numero 5 del 13 ottobre, ha formalizzato la proposta di nomina del nuovo Comandante del Corpo, avviando l'iter istituzionale che dovrà ora passare al vaglio del Consiglio Grande e Generale. La decisione arriva dopo la scelta del Generale Maurizio Faraone, di anticipare la scadenza del proprio mandato.

La delibera dispone inoltre, sentito il Segretario agli Esteri, l'attribuzione a Paolo Zuccarelli del grado militare di Generale a una stella, demandando al Congresso Militare la presa d'atto e gli eventuali provvedimenti di competenza.

La scelta si inserisce nel percorso avviato dal Governo nelle scorse settimane. Già lo scorso 11 settembre, durante i lavori della Commissione Esteri, il Segretario di Stato Luca Beccari aveva affrontato il tema del futuro comando della Gendarmeria, riferendo che l'Esecutivo aveva intenzione di cercare il nuovo Comandante nell'ambito dell'Arma dei Carabinieri.

Il Colonnello Zuccarelli è un ufficiale superiore italiano dell'Arma dei Carabinieri, caratterizzato da un profilo strategico di altissimo livello, ha maturato una solida esperienza giuridico-militare all'interno del COFS (Comando Interforze per le Operazioni delle Forze Speciali), dove ha ricoperto il delicato incarico di consulente legale (LEGAD). Ha inoltre operato presso il CoESPU di Vicenza, coordinando programmi internazionali di addestramento avanzato per forze di sicurezza estere.







