Gendarmeria: la videosorveglianza incastra i minorenni autori dei danneggiamenti all'Azzurro [fotogallery].

Per diverse domeniche sono entrati al Centro Commerciale Azzurro per danneggiare le auto in sosta al parcheggio -3. Scardinando gli estintori, 16 in tutto, e sporcando ovunque. Sono così finiti nei guai tre minorenni, del territorio. Il danno maggiore, si parla di diverse migliaia di euro, lo hanno fatto alle vetture in sosta. Tra queste anche una d'epoca. Sono passate più di due settimane da quei fatti e la Gendarmeria, in una nota, informa che la sera di domenica 27 febbraio, gli agenti della Brigata di Serravalle sono riusciti ad identificare gli autori degli ingenti danneggiamenti. Una svolta alla indagini è arrivata dalle riprese delle telecamere a circuito chiuso con i tre ragazzi minorenni che da tempo il personale della Gendarmeria di Serravalle, teneva monitorati. Nel corso dell'interrogatorio, i giovanissimi hanno ammesso la loro colpevolezza. Dopodiché sono stati denunciati a piede libero.

Un fenomeno che fa alzare la guardia sugli episodi di vandalismo che coinvolgono giovanissimi. Proprio ieri la notizia dell'operazione che ha identificato diversi minorenni e fatto scattare per uno di loro una denuncia.

