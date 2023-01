Gendarmeria, report 2022: alto il numero dei furti in abitazione, diminuiscono quelli alle attività 14 le persone condotte in carcere nell'ultimo anno delle quali 3 sammarinesi e 11 straniere

Gendarmeria, report 2022: alto il numero dei furti in abitazione, diminuiscono quelli alle attività.

Report delle attività svolte da parte del Corpo della Gendarmeria per il 2022. Le attività di prevenzione e controllo del territorio si sono concretizzate in 2.002 pattuglie e 2.246 posti di controllo. E’ stata registrata 1 rapina ed è diminuito il numero complessivo di furti denunciati alla Gendarmeria, 114. Il corpo sottolinea però l’alto numero di quelli consumati in abitazione, 37 (19 nel 2021) prevalentemente concentrati nell’ultimo quadrimestre, rispetto al decremento dei furti in attività commerciali.

Denunciate 144 persone ritenute responsabili, tra l’altro, di uso, detenzione, introduzione e spaccio di sostanze stupefacenti, furto, truffa o tentata truffa, sostituzione di persona, alterazione di impronte pubbliche, danneggiamento, false dichiarazioni a Pubblico Ufficiale, offese a Pubblico Ufficiale, inosservanza di ordine legittimo dell’Autorità e illeciti penali stradali. 6 le persone che sono state tratte in arresto per furto, una per detenzione di sostanze stupefacenti ed una per attentato alla salute pubblica, fabbricazione e messa in circolazione di medicinali. In quest’ultimo caso, il Reparto Operativo e di Polizia Giudiziaria della Gendarmeria in supporto al Comando Tutela Salute dell’Arma dei Carabinieri.

99 le attivazioni mossa dall'Ufficio violenza di Genere e Minori. 14 le persone condotte in carcere nell'ultimo anno delle quali 3 sammarinesi e 11 straniere. 65 sinistri i stradali di cui nessuno mortale e 9 con feriti.

