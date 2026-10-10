Generazione Libera: rafforzare la prevenzione del disagio psicologico

In occasione della Giornata mondiale della salute mentale, Generazione Libera richiama l’attenzione sulla crescita del disagio psicologico e sulla necessità di rafforzare prevenzione e assistenza. A San Marino oltre 1.400 residenti si rivolgono ogni anno ai servizi specialistici e psicologici, secondo i dati citati dal movimento giovanile. Particolare attenzione viene chiesta per i giovani, tra ansia scolastica e isolamento, e per gli anziani esposti alla solitudine. Tra le risposte possibili, anche il cohousing e la coabitazione intergenerazionale. Generazione Libera sollecita investimenti nella prevenzione, a partire da scuole e luoghi di lavoro. Chiede infine risorse stabili, organici adeguati e sostegno agli operatori dell’ISS, affinché la salute mentale riceva la stessa attenzione di quella fisica.







