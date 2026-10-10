TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
18:23 Trofeo Aprilia, Gabriel Tesini: "Orgoglioso di questa vittoria e di rappresentare San Marino" 16:18 Turismo, crescono le presenze, un milione e 77mila. Trionfo SMAC in centro storico 14:54 "C’era un mondo dentro di te": la lettera degli insegnanti a Riccardo, studente della Scuola Superiore di San Marino scomparso a Verucchio 13:50 Chiedono latte per un neonato ma vogliono soldi: segnalato anche a Rimini il raggiro che fa leva sulla generosità 13:42 RallyLegend: 46 sanzioni, 6 libretti ritirati e 4 denunce. Governo esprime vicinanza ai giovani investiti 12:25 Cambiamenti climatici, transizione energetica e nuovi rischi: a San Marino la sfida della prevenzione in un convegno dedicato
  1. Home
  2. News
  3. Attualità

Generazione Libera: rafforzare la prevenzione del disagio psicologico

A San Marino 1.400 residenti si rivolgono ai servizi specialistici

10 ott 2026
Generazione Libera: rafforzare la prevenzione del disagio psicologico

In occasione della Giornata mondiale della salute mentale, Generazione Libera richiama l’attenzione sulla crescita del disagio psicologico e sulla necessità di rafforzare prevenzione e assistenza. A San Marino oltre 1.400 residenti si rivolgono ogni anno ai servizi specialistici e psicologici, secondo i dati citati dal movimento giovanile. Particolare attenzione viene chiesta per i giovani, tra ansia scolastica e isolamento, e per gli anziani esposti alla solitudine. Tra le risposte possibili, anche il cohousing e la coabitazione intergenerazionale. Generazione Libera sollecita investimenti nella prevenzione, a partire da scuole e luoghi di lavoro. Chiede infine risorse stabili, organici adeguati e sostegno agli operatori dell’ISS, affinché la salute mentale riceva la stessa attenzione di quella fisica.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Attualità