Genga, la Camminata della Memoria: "Il ricordo del passato ha futuro?"

E' ormai un appuntamento fisso. Come ogni anno la Giornata della Memoria viene rievocata sul Titano con la Camminata storica, organizzata dalla Genga, l'Associazione escursionisti sammarinesi. Si ripercorrono i luoghi e gli eventi della Seconda Guerra Mondiale. Sullo sfondo la domanda che spesso ricorre nei dibattiti moderni: “La memoria del passato ha un futuro?”.

Alla luce della guerra in Medio Oriente poi il ragionamento sulla Shoah si complica ulteriormente. La Camminata della Memoria vuole allora mettere in moto le menti, in una sorta di pellegrinaggio. Ricordare come gli orrori della guerra siano stati capaci di colpire anche una comunità inerme e inerte come quella sammarinese.

Ospite d’eccezione, l’architetto Maurizio Del Din, che ha unito le competenze specialistiche all’amore per la storia. Con lui la scoperta dei segni della storia nella stratificazione urbanistica. Attraverso le gallerie di Borgo e Montalbo, il sentiero da Poggio Castellano a ca' Giangi, quindi la risalita fino alla galleria Montale. I luoghi del bombardamento e il ghetto ebraico.