GENITORI & FIGLI Genitori separati e vacanze: ecco come comportarsi Ne abbiamo parlato con la dottoressa Rosita Guidi che sottolinea: “Le vacanze scolastiche sono comunque un momento importante per poter trascorrere del tempo esclusivo e continuativo con i figli”

Genitori separati e vacanze: ecco come comportarsi.

Tempo d'estate uguale a tempo di vacanze. La maggior propensione delle famiglie ad andare in ferie nei peridi di interruzione scolastica dei figli, comporta che i viaggi e i week end fuori porta si moltiplichino in questo periodo. Nel caso in cui una coppia sia separata con figli, ci sono premure che è bene seguire? Lo abbiamo chiesta alla dottoressa Rosita Guidi, psicologa.

Come comportarsi dottoressa in caso si decida di organizzare un viaggio con il proprio figlio quando si è separati dall'altro genitore?

E' innanzitutto necessario distinguere chiaramente tra separazioni pacifiche e conflittuali. Perchè se nel primo caso buonsenso e dialogo permettono facilmente di giungere ad un accordo, nel caso ci si trovi coinvolti in una situazione conflittuale vanno concordate regole chiare e certe, a volte anche con l'aiuto di professionisti. In ogni caso va comunicato all'altro genitore dove si abbia intenzione di andare in vacanza. Non al figlio, ma all'ex partner così che il dialogo e le decisioni restino nel “regno” degli adulti. Da concordare assieme è anche la gestione delle telefonate, soprattutto quando il figlio è ancora piccolo: quale sia il momento nella routine di vacanza per sentirsi e, in alcuni casi, anche quanto debba durare.

E se in vacanza non si va?

Non è importante che si vada via o no, ma le vacanze scolastiche sono comunque un momento importante per poter trascorrere del tempo esclusivo e continuativo con i figli. Vale per quelle estive così come per quelle natalizie e pasquali: è bene che il tempo a disposizione venga equamente diviso tra i due genitori. Compatibilmente con gli impegni lavorativi, le vacanze regalano un tempo più lungo per stare coi propri figli in esclusiva senza l'altro genitore. Ogni decisione ovviamente deve essere scelta e ponderata in relazione anche all'età dei figli.

Ci sono altre considerazioni che si sente di fare sull'argomento?

La separazione è di certo un evento difficile per i figli, oltre che per i genitori stessi, ma vivere in un ambiente sempre conflittuale è ben peggio: gli studi effettuati dimostrano che molto spesso porta a sviluppare psicopatologie in età adulta.

Nel caso la separazione tra i due genitori sia pacifica e capitino, visto appunto una maggiore disponibilità di tempo libero, occasioni per trascorrere momenti anche tutti assieme, si tratta di elementi positivi per il figlio. C'è però un MA: deve essere chiara a tutti gli attori la condizione di separazione e non deve diventare una occasione per coltivare vane speranze. Ai figli, soprattutto se piccoli, è necessario ripetere anche più volte che i genitori si sono separati e rispondere alle loro domande qualora ne abbiano.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: