METEO Gennaio da record: vento, poca pioggia e temperature sopra la media A San Marino vento forte fino la mezzanotte. Da domani meteo in miglioramento

Quello appena passato è stato il mese di Gennaio tra i più caldi registrati sia in Europa che nel mondo. La temperatura media in Italia è stata superiore di circa 1,3 gradi. Va detto però che nel passato si sono registrate temperature anche più calde: la media del gennaio 2007 è stata superiore di 2,6 gradi mentre quella del gennaio 2014 di 2,5. Scarse anche le precipitazioni, tanto da registrare un calo del 67% rispetto alla norma.

A San Marino resta valida fino a mezzanotte l'allerta arancione per forte vento diramata dalla Protezione Civile. In giornata caduto un albero sulla strada nel tratto tra Acquaviva e Ventoso. Transennato per sicurezza il monumento di Melchiorre Delfico di fronte all'Ambasciata d'Italia. Delle lamiere sono cadute da un capannone nella zona industriale di Murata. Precauzionalmente è stato chiuso per tutta la giornata il parcheggio adiacente al centro uffici Tavolucci per il rischio che si potessero distaccare i rivestimenti.

La stazione meteo "Fontescara" a Chiesanuova ha registrato una raffica di 130 km/h, di poco meno inferiore alla massima segnata di 132 km/h dello scorso 20 dicembre. Da domani sono previsti miglioramenti con cielo sereno e vento in diminuzione.



