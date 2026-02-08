VISITE ISTITUZIONALI Genova: visita della Reggenza alla Fratellanza dei Sammarinesi della Liguria Ribadito l'impegno dei Capi di Stato nel valorizzare ed onorare il legame con i tanti concittadini che vivono all'estero

Genova: visita della Reggenza alla Fratellanza dei Sammarinesi della Liguria.

Giornata importante, per la Fratellanza dei Sammarinesi della Liguria, con la visita dei Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli. Accompagnati dal Segretario Ciacci, i Capi di Stato sono stati accolti a Genova dalla Presidente della Comunità Marina Barulli, dal Console Onorario Maiani, e da tanti concittadini. Un'occasione per riconfermare la “profonda vicinanza” della massima Istituzione del Titano alla Fratellanza più antica in Italia - nata infatti nel 1947 -, e fra le più numerose. Specie negli anni difficili del dopoguerra, riuscì ad aiutare i tanti sammarinesi in procinto di emigrare in America. Ribadita dalla Reggenza, e dal Segretario al Territorio, la gratitudine della Repubblica. Una costante del Semestre, le visite alle Comunità all'estero.

