Gentile e Foderaro: "Italia e San Marino legate da sempre"

I protagonisti della radio sono intervenuti nel corso della maratona in diretta della San Marino Rtv

di Francesca Biliotti
6 ott 2025

La speaker radiofonica Federica Gentile e Gianmaurizio Foderaro, palinsesto programmi e crossmedialità Isoradio, spiegano le finalità della nuova radio e della collaborazione con San Marino Rtv.

