"Geopolitica e sovranità statale nei Balcani": Michele Chiaruzzi alla Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri.

Michele Chiaruzzi, Direttore del Centro per le Relazioni Internazionali dell'Università di San Marino, ha tenuto ieri una conferenza su geopolitica e sovranità statale nei Balcani presso la Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri Felice Maritano di Firenze. Chiaruzzi è stato invitato anche per il suo impegno come ambasciatore sammarinese residente a Sarajevo, il ciò ha permesso di dialogare con gli allievi nel quadro di una visione diplomatico-strategica coerente e concreta. Il ruolo dell’Arma è stato difatti cruciale nelle missioni internazionali svolte nel quadro dell’Unione europea e dell’Alleanza Atlantica proprio nei Balcani. La prolusione alla conferenza tenuta da Filippo Ruschi, professore di Filosofia del diritto nella Scuola, è stata incentrata sui rapporti fra la Repubblica e l’Arma.

