SPETTACOLO AL OLTREMARE Gessica Notaro festeggia il compleanno coi delfini La showgirl sempre in prima linea nella lotta alla violenza contro le donne

Per festeggiare il compleanno Gessica Notaro è tornata dai suoi delfini al Parco Oltremare di Riccione. La showgirl, che nel 2017 venne sfregiata con l'acido al viso dal suo ex, è diventata un'icona della lotta alla violenza contro le donne e anche un simbolo di resilienza, reagendo dopo la sua drammatica esperienza ed affermandosi nel mondo dello spettacolo. In mattinata si è unita agli addestratori di delfini del Parco Oltremare e ha collaborato allo spettacolare show dei tursiopi di fronte a famiglie e bambini.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: