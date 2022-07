Gessica Notaro torna dai suoi delfini: "Per loro sono sempre la stessa"

“Sto riprendendo esattamente da dove avevo lasciato prima che succedesse ciò che voi ben conoscete”. E' emozionata Gessica Notaro, e non lo nasconde. Questa notte – ci confida – non ha dormito. Non era così nervosa neppure quando è salita sul palco di Sanremo. Ha iniziato a lavorare ad Oltremare nel 2010. Oggi, dopo 12 anni, è un po' come tornare a casa. Un nuovo inizio. Eccola, sorridente, con i suoi amati delfini. Le hanno sempre dato amore, amicizia, rispetto. E, forse, anche la forza di superare i momenti più bui, dopo la vile aggressione subita.

“In questi anni sono visibilmente cambiata – dice - ma ai delfini non interessa. Per loro sono sempre la stessa Gessica: la Gessica di prima, la Gessica di oggi. Per questo ho deciso di ripartire da qui”. Ha ritrovato i suoi colleghi addestratori: li lega la passione per il proprio lavoro e l'amore per gli animali. Gessica commuove il pubblico con il suo messaggio, che non è solo di rinascita, “vogliamo ricordare alle persone che esistono valori come il rispetto, l'amicizia e l'amore, che abbiamo dimenticato e che invece questi animali ci insegnano ogni giorno”.