Gesti di solidarietà: partito da Fiorentino nuovo carico di aiuti per i profughi ucraini

A Fiorentino i volontari di Carità senza confini carino il furgone con materiale destinato a chi sta scappando dalla guerra: alimenti a lunga conservazione, prodotti per l'igiene, indumenti, sacchi a pelo e tanto altro. Destinazione: diverse località di Romania e Moldavia, per arrivare fino a Leopoli in Ucraina, tra strutture che ospitano profughi e altri punti strategici. Sono migliaia solo le confezioni di cibo ricevute dall'associazione grazie a cittadini, imprese, enti. Tramite la Croce Rossa sono poi stati raccolti farmaci e prodotti per la medicazione.

Nel servizio, l'intervista a Loredana Mazza, vice presidente Carità Senza Confini

