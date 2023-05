Gestione energia e certificazione ISO al centro del webinar della Camera di Commercio

Il Segretario Fabio Righi

È una dei temi di maggiore importanza in questo periodo storico, la gestione dell'energia e la riduzione degli sprechi. Proprio su questo si è focalizzato il webinar organizzato dalla Camera di Commercio – Agenzia per lo Sviluppo Economico di San Marino. Incontro per analizzare i processi di certificazione secondo le norme ISO 50000 a seguito anche dell'accordo stipulato tra l'Ente Italiano di Normazione e la Segreteria di Stato all'Industria.

"È un webinar dedicato alla miglior gestione energetica del mondo industriale e delle certificazioni che guidano, a livello europeo e internazionale, questo tipo di processo nel mondo aziendale - spiega Fabio Righi, Segretario di Stato all'Industria - credo che sia molto importante perché il mondo delle certificazioni oggi garantisce anche degli standard comuni, quindi un linguaggio comune tra le aziende nazionali e internazionali, una competitività sul mercato e lo fa, in questo caso, su un tema centralissimo che è quello dell'energia rispetto al quale dovremmo proiettarci su dei progetti futuri ma prevede anche politiche di brevissimo periodo rispetto alle quali la corretta gestione e il non spreco rappresenta una politica certamente necessaria ed efficace considerata la situazione".

L'Ente di accreditamento, aggiunge Righi, è un'assoluta novità per il Titano e potrà aiutare il comparto industriale sammarinese a giocare una partita più competitiva sul quadro internazionale a cui San Marino si sta aprendo sempre di più.

Nel servizio l'intervista a Fabio Righi (Segretario di Stato all'Industria)