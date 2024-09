SAN MARINO Gestione rifiuti, il Segretario Alessandro Bevitori: “Urge soluzione unica per tutto il Paese” Recepita in maniera positiva l'istanza d'arengo per installare in tutti i Castelli raccoglitori per la differenziata e ricevere un riconoscimento economico per premiare comportamenti virtuosi

La gestione dei rifiuti e della raccolta differenziata resta uno dei punti caldi, in cima alle priorità del governo. Tra gli aspetti di maggiore criticità su cui intervenire le diverse tipologie di raccolta attualmente attive in Repubblica. “L'obiettivo principale – afferma il Segretario di Stato con delega ai rapporti con l'AASS Alessandro Bevitori – è trovare una soluzione con non divida San Marino”. Nessun cambio di idea sul tema termovalorizzatore: “Non c'è un preconcetto – spiega – ma al momento non è un opzione che stiamo approfondendo”.

Recepita in maniera positiva invece l'Istanza d'Arengo per installare in tutti i Castelli raccoglitori per la differenziata e ricevere un riconoscimento economico per premiare comportamenti virtuosi: “Idea importante anche per stimolare la cittadinanza da un punto di vista culturale – sottolinea Bevitori – dobbiamo però prima valutare la fattibilità del progetto”.

Nel servizio l'intervista ad Alessandro Bevitori (Segretario di Stato rapporti con AASS)

