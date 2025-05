SAN MARINO Gestire le emergenze: entra nel vivo il convegno internazionale del Cemec Scambio di conoscenza, buone pratiche, coordinamento tra strutture che offrono assistenza in caso di catastrofi sono solo alcuni degli obiettivi

Entra nel vivo l'evento internazionale promosso dal Cemec che mette a confronto, a San Marino, esperti di alto livello sui temi della prevenzione, della gestione delle emergenze e del rafforzamento della preparazione sanitaria nell'area euro-mediterranea. Un'occasione per condividere buone pratiche e migliorare il coordinamento tra strutture di protezione civile. Sono solo alcuni degli obiettivi.

"Tenere un incontro qui - spiega Krzysztof Zyman, segretario esecutivo dell'Accordo Rischi Maggiori del Consiglio d'Europa - permette ai direttori dei vari centri di riunirsi, discutere progetti, perché l’obiettivo principale di avere una rete di centri specializzati è condividere esperienze, scambiarsi le migliori pratiche e sviluppare progetti comuni, in modo che le buone pratiche possano essere diffuse in diversi Paesi e tutti possiamo beneficiare delle ricerche condotte in un territorio o in un altro. E lavorare insieme ci permette di avere, diciamo, un impatto maggiore in Europa".

L'evento gode dell'alto patrocinio della Reggenza e della collaborazione di una serie di istituzioni tra le quali l'Università di San Marino. Al Convegno anche testimonianze legate all'assistenza ai migranti nel mediterraneo. "Una cinquantina di medici e infermieri del Corpo di Soccorso dell'Ordine di Malta - afferma Luigi Di Iorio, direttore del Corpo - sono impiegati nello scenario del Mediterraneo, nel soccorso ai migranti, sulle motovedette e gli elicotteri della Guardia Costiera italiana e della Guardia di Finanza. Il Corpo ha anche un protocollo di intesa con la Protezione Civile della Repubblica di San Marino e proprio in questi giorni, sabato e domenica, avremo un'esercitazione congiunta sul vostro territorio".

Nel servizio le interviste a Krzysztof Zyman (segretario esecutivo Accordo Rischi Maggiori Consiglio d'Europa) e Luigi Di Iorio (direttore Corpo Italiano di Soccorso Ordine di Malta)

