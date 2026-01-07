Ghiaccio pericoloso: allerta gialla per freddo sul Titano

Massima attenzione al ghiaccio. Questa è la vera emergenza dopo le nevicate di ieri, per i mezzi ma anche per i pedoni.

Allerta gialla per temperature in forte diminuzione, si parla di zero gradi in pianura e meno tre nelle zone montane, questo aumenta specchi gelati che tolgono aderenza e favoriscono scivolamento.

A San Marino le strade sono percorribili e battute dai mezzi rotta neve e spargi sale in azione dal 5 gennaio. Sono stati tolti i punti di filtraggio alle rotatorie ma è richiesta prudenza nella "parte alta" del territorio (Fiorentino, Borgo Maggiore e San Marino Città) dove la circolazione è consentita ai mezzi attrezzati con gomme termiche, catene o trazione integrale.

Riapre la Costa del Santo dopo la chiusura per l'uscita di carreggiata di ieri di un camper, pur rimanenndo un punto critico per la sua pendenza.

"Domani si torna a scuola, i plessi sono stati presidiati anche in questa giornata, non ci sono stati particolari danni e questo è sicuramente una bella notizia - commenta Matteo Ciacci, Segretario al Territorio - Mi preme ringraziare innanzitutto la cittadinanza per la disponibilità e la pazienza che è stata messa in campo in queste giornate, sicuramente gestite, gestite bene dal nostro centro operativo dell'Azienda dei Lavori Pubblici, che voglio assolutamente ringraziare per l'attivismo e il lavoro svolto che ci ha consentito di mantenere assolutamente adeguata la viabilità".





Diversi gli interventi dei Corpi di Polizia durante la giornata per dare supporto ai residenti e ai turisti in difficoltà soprattutto nella parte alta del territorio, dove si raccomanda ancora massima prudenza nella guida.

Si è infatti verificato un piccolo incidente nella curva di via Piana. Quattro cittadini brasiliani con un auto a noleggio, sono finiti contro un muretto di contenimento perchè non avevano montate le gomme invernali. Il mezzo è scivolato lateralmente, perdendo aderenza sull'asfalto ghiacciato. Nessun ferito e nessun blocco di circolazione. Sul posto è intervenuta la Polizia Civile che ha sanzionato il conducente per l'assenza di dispositivi invernali.

In base ai dati ISS, tra ieri e questa mattina ci sono stati in totale 20 casi di traumi dovuti a cause riconducibili a ghiaccio e neve: cadute da scale esterne di abitazioni, per strada, nei parchi o contusioni a seguito di incidenti stradali. L'età dei pazienti è piuttosto varia, il più piccolo ha 9 anni, ed è un bambino che si è procurato una frattura mentre giocava, mentre il più anziano ha 87 anni e si è rotto il femore. Quest'ultimo è stato l'unico caso che ha richiesto il ricovero. In generale si può parlare di fratture di polsi, gomiti e gambe. La campanella oggi ha suonato a macchia di leopardo nel circondario. Scuole chiuse a Gemmano e Coriano, aperte a Rimini e Riccione. Continua l'ondata di freddo e maltempo anche sull'Emilia Romagna dove sono previste temperature ancora sotto lo zero, tanto che la Protezione Civile regionale ha diramato una allerta meteo gialla per "temperature estreme". Continuano i disagi. Questa mattina un grosso pino è caduto lungo viale Vespucci a Rimini finendo contro il tetto di un bar. Per fortuna non si registrano feriti. I vigili del fuoco hanno provveduto a tagliare i rami e a mettere in sicurezza la zona, ispezionando anche gli altri alberi che caratterizzano la via di Marina Centro. Altri interventi hanno riguardato l'intero territorio comunale, con particolare attenzione alle zone collinari di Covignano e Monte Cieco, ma anche l'area urbana ha richiesto operazioni continuative per mantenere la percorribilità delle strade principali. E per concludere un incontro ravvicinato, uno sguardo curioso verso i fiocchi di neve: sono questi gli ingredienti che hanno reso virale, nelle ultime ore, un emozionante video che ritrae i delfini della laguna di Dolphins World ad Oltremare 2.0 di Riccione. raggiungendo oltre 1,2 milioni di visualizzazioni complessive. Nel video l'intervista a Matteo Ciacci, Segretario al Territorio.







