SAN MARINO “Già 120 residenze atipiche”, le proposte di Libera su caro affitti ed emergenza casa Via libera a Rimini al Patto per la Casa per dare risposte ai nuclei famigliari con difficoltà

Sul Titano Libera rimette l'accento sul problema casa con una serie di proposte per affrontare l'emergenza tra cui l'istituzione di un apposito registro per gli immobili a disposizione delle famiglie con relativo equo canone che dà diritto ad agevolazioni fiscali. “Abbiamo già 120 residenti atipici, tra pensionati e sportivi”, scrive il partito di opposizione che chiede maggiore attenzione alle politiche di concessione delle residenze incrementando i controlli ed evitando di ricadere nel fenomeno delle “residenze fittizie”. Fra le proposte anche la riformulazione della legge sul mutuo prima casa.

Intanto a Rimini il Comune approva le disposizioni attuative del Patto per la Casa. "Uno sforzo straordinario - commenta l'assessore Kristian Gianfreda - per rispondere al disagio abitativo grazie ad una azione congiunta pubblico e privato". Sarà il servizio di Agenzia Casa a rispondere al bisogno dei nuclei con difficoltà a reperire autonomamente gli alloggi. Previsto anche un apposito ufficio per favorire l'adesione dei proprietari al progetto.

