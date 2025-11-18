GIUSTIZIA Giacomo Fumu giura come Giudice per la terza istanza in materia penale Dalla Reggenza espressa fiducia nella sua competenza, sensibilità ed equilibrio

Giacomo Fumu giura come Giudice per la terza istanza in materia penale.

Il magistrato Giacomo Fumu ha prestato solenne giuramento come Giudice per la Terza Istanza in materia penale. Congratulandosi per l'assunzione dell'alto incarico la Reggenza - ricordando la precedente esperienza di Fumu, a San Marino, come Giudice d’appello per la Responsabilità Civile dei Magistrati - ha espresso fiducia nella sua competenza, sensibilità ed equilibrio nell’interpretare un ordinamento giuridico peculiare come quello sammarinese. “Siamo certi – hanno detto i Capi di Stato - che, nello svolgimento delle nuove attribuzioni che l’attendono, troverà la collaborazione e la disponibilità dei colleghi magistrati ed in particolare del Dirigente del Tribunale Presidente Canzio”.

