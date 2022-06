Giacomo Fumu giura quale Giudice per la Responsabilità Civile dei Magistrati

Questa mattina a Palazzo Pubblico, il giuramento di Giacomo Fumu quale Giudice per la Responsabilità Civile dei Magistrati supplente per il grado d’appello, davanti ai Capitani Reggenti - Oscar Mina e Paolo Rondelli -, al Segretario per la Giustizia Massimo Andrea Ugolini e al Dirigente del Tribunale Giovanni Canzio. La nomina di Fumu, deliberata dal Consiglio Giudiziario del 30 maggio, integra l’organico dei Giudici per la Responsabilità Civile dei Magistrati e lo arricchisce di una professionalità di fama e di prestigio: a riposo dopo 45 anni di attività, durante i quali ha ricoperto il ruolo di Presidente titolare della quarta sezione penale della Cassazione. Per Fumu, un incarico quinquennale, rinnovabile una sola volta per cinque anni.