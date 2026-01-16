TV LIVE ·
Giacomo Rinaldi nominato Portavoce della Consulta delle Giunte di Castello

16 gen 2026
I capitani di castello
Martedì 13 gennaio 2026 si è svolta la prima riunione dei neo eletti Capitani di Castello, con l’insediamento operativo della Consulta delle Giunte di Castello della Repubblica di San Marino. Durante l’incontro, i rappresentanti dei Castelli hanno nominato all’unanimità Giacomo Rinaldi, Capitano di Castello di Montegiardino, Portavoce della Consulta. Il Portavoce avrà il compito di coordinare la comunicazione e favorire il dialogo tra i Castelli e le Istituzioni centrali.

Leggi il comunicato stampa




