Giallo dei gatti scomparsi: nuova inquietante ipotesi denunciata dagli attivisti

“Persa”, “Smarrito”, “Perso”: i canali social dell'Apas sono ormai un bollettino di sparizioni. Gatti domestici che, da un momento all'altro, finiscono nel nulla. Da aprile a oggi, segnala l'associazione, sono scomparsi almeno 30 felini: solo due di essi sono tornati. Le zone con più segnalazioni sono Borgo Maggiore, Città, Murata, Fiorentino e Chiesanuova. Non si tratta di allontanamenti spontanei legati alla riproduzione, spiega la presidente Emanuela Stolfi. Fenomeni simili anche in Emilia-Romagna dove l'ecologista Davide Celli ha creato un gruppo di attivisti per approfondire.

"Nel paese dove abito, Monzuno - racconta Celli - circa due anni fa, al sopraggiungere di settembre, hanno cominciato a sparire i gatti. Ne spariva uno al giorno. Questi hotspot (così li chiamiamo) erano anche in altri posti, per esempio Livorno, ma anche a Lesignano di Bagni, in provincia di Parma".

Uno dei motivi della caccia ai gatti, spiega Celli, sarebbe legata al fatto che vengono considerati, da alcuni, come 'sterminatori' di uccelli. C'è poi chi li cattura per mangiarli, vista la mancanza di lepri. Non si pensi, sottolinea, ai ristoratori asiatici. Si tratta di una credenza popolare sbagliata. Improbabile, per gli attivisti, che i gatti spariscano in massa a causa dei lupi.

C'è poi un'ultima ipotesi, ancora più inquietante: come svelato da una recente inchiesta della Cnn, esistono delle organizzazioni che torturano gli animali a scopo di lucro. "Si sta diffondendo la moda degli snuff film con gli animali - afferma Celli - quindi ci sono persone che pagano per vedere torturare gli animali. Questi video vengono pagati molto profumatamente e riguardano prevalentemente gli animali più facili da prendere, quindi i gatti, ma coinvolgono anche cani, scimmie e altri animali. E sembra che questa sia un'organizzazione mondiale. E' nata, per contrastarla, un'associazione che si occupa di dare la caccia ai gruppi, infiltrandosi al loro interno. Abbiamo poi creato una rivista: all'interno interviste a criminologi, etologi, esperti, poliziotti".

Al momento, siamo dunque nel campo delle ipotesi. Gli attivisti emiliano-romagnoli – che si sono rivolti alle forze dell'ordine – non hanno ancora riscontri oggettivi, ma non si arrendono. Anche a San Marino, l'Apas invita tutti a collaborare con le autorità denunciando le scomparse.

Nel servizio l'intervista a Davide Celli (ecologista)