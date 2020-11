Giallobanca: la Commissione d'Inchiesta su Banca CIS nella nuova puntata di "Viceversa"

I risultati della commissione d'inchiesta su Banca CIS al centro della terza puntata di Viceversa, condotta dal Dg Carlo Romeo. Presenti in studio il Segretario per le Finanze Marco Gatti, il Segretario per l'Industria Fabio Righi, Maria Katia Savoretti (Repubblica Futura), Giovanni Zonzini (Movimento Rete), Matteo Ciacci (Libera) e Gerardo Giovagnoli (Noi per la Repubblica).

