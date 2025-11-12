Giampiero Semeraro (naturalista): “Momentaneamente il lupo ancora è intoccabile”

Di recente la notizia di come il Governo italiano, recependo con decreto ministeriale una direttiva europea, abbia a quanto pare abbassato il livello di tutela del lupo; passando da “specie particolarmente protetta” a “specie protetta”. A tal proposito abbiamo sentito il naturalista Giampiero Semeraro. “Allo stato attuale di fatto non è ancora legiferata perché è necessaria in Italia una variazione della legge quadro”, la 157 sulla caccia, “quindi momentaneamente il lupo ancora è intoccabile. Sta di fatto – continua il Coordinatore del monitoraggio del lupo per la Provincia di Rimini - che si potrà poi attivare una serie di gestioni, chiamiamole così, di procedure nella specie, per ovviare tutte le problematiche che questo sta creando. Si parte dalla prevenzione e si può arrivare alla fine di tutto, ma con tutta una procedura gestionale molto specifica, si potrà arrivare anche a un eventuale abbattimento, rimozione, chiamatela come volete. Ma allo stato attuale si può solo prevenire tutto quello che succede sul lupo; nella convivenza tra uomo e attività umane e la presenza di questo animale.

