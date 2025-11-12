AMBIENTE Giampiero Semeraro (naturalista): “Momentaneamente il lupo ancora è intoccabile” Dopo le news di interventi normativi, sulla questione della presenza di questi predatori nella Penisola, abbiamo sentito il Coordinatore del monitoraggio del lupo per la Provincia di Rimini

Di recente la notizia di come il Governo italiano, recependo con decreto ministeriale una direttiva europea, abbia a quanto pare abbassato il livello di tutela del lupo; passando da “specie particolarmente protetta” a “specie protetta”. A tal proposito abbiamo sentito il naturalista Giampiero Semeraro. “Allo stato attuale di fatto non è ancora legiferata perché è necessaria in Italia una variazione della legge quadro”, la 157 sulla caccia, “quindi momentaneamente il lupo ancora è intoccabile. Sta di fatto – continua il Coordinatore del monitoraggio del lupo per la Provincia di Rimini - che si potrà poi attivare una serie di gestioni, chiamiamole così, di procedure nella specie, per ovviare tutte le problematiche che questo sta creando. Si parte dalla prevenzione e si può arrivare alla fine di tutto, ma con tutta una procedura gestionale molto specifica, si potrà arrivare anche a un eventuale abbattimento, rimozione, chiamatela come volete. Ma allo stato attuale si può solo prevenire tutto quello che succede sul lupo; nella convivenza tra uomo e attività umane e la presenza di questo animale.

Ascolta l'intervista al naturalista Giampiero Semeraro

