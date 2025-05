SAN MARINO - CINA Gian Franco Terenzi, ponte tra San Marino e Cina: Pechino lo ricorda nel quinto anniversario della scomparsa L’ambasciatore cinese a San Marino celebra l’impegno del politico sammarinese per l’amicizia tra i due Paesi e rilancia la cooperazione bilaterale in vista del 55° anniversario delle relazioni diplomatiche

Nel quinto anniversario della scomparsa di Gian Franco Terenzi, figura di spicco della politica sammarinese e presidente fondatore dell’Associazione San Marino-Cina, l’ambasciatore cinese a San Marino ha reso omaggio al suo ruolo chiave nello sviluppo dei rapporti tra i due Paesi. Quattro volte Capitano Reggente, Terenzi è stato definito un “vero amico del popolo cinese” e un costruttore di ponti culturali, economici e diplomatici.

Dal 1988, anno della sua prima visita di Stato in Cina, Terenzi ha visitato il Paese oltre settanta volte, partecipando a momenti storici come le Olimpiadi di Pechino e l’Expo di Shanghai. È stato promotore di iniziative fondamentali, tra cui l’Istituto Confucio di San Marino e il primo Museo europeo di Medicina Tradizionale Cinese. L’ambasciatore ha sottolineato il ruolo di Terenzi nel favorire una relazione basata sul rispetto reciproco e sul mutuo vantaggio, un esempio virtuoso di cooperazione tra Paesi diversi per dimensioni e cultura.

Ha evidenziato anche il valore degli scambi culturali, economici e giovanili promossi negli anni, con la Cina oggi secondo partner commerciale di San Marino. Nel 2024 il volume degli scambi ha superato i 17 milioni di dollari, con un incremento del 200% in dieci anni. La Cina guarda ora al 2026, anno del 55° anniversario delle relazioni diplomatiche, con l’intento di rilanciare il dialogo e portare l’amicizia bilaterale a un nuovo livello.

Anche l’Associazione San Marino-Cina ha ricordato con affetto il suo storico presidente, rinnovando l’impegno a portare avanti la sua eredità e a rafforzare i legami con il popolo cinese.

