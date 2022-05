PELLEGRINAGGIO Gianfranco Ugolini e Andrea Paesini in partenza per il Cammino Primitivo

Gianfranco Ugolini e Andrea Paesini sono in partenza per Oviedo dove da venerdì 21 maggio intraprenderanno un nuovo pellegrinaggio, il quarto, lungo il Cammino Primitivo, percorso di 322 km che culminerà a Santiago di Compostela, attraversando l’Asturia e la Galizia. Arrivo previsto l'1 o 2 giugno. In mattinata l'incontro con il Segretario Federico Pedini Amati per l'omaggio della maglietta celebrativa dell'impresa. Pellegrinaggio nel segno della pace: “Vogliamo offrire la nostra fatica a questo valore – dicono – comunicandolo direttamente all'Arcivescovo di Santiago, Julian Barrio ed al Ministro del Turismo spagnolo Maria Reyes Maroto Illera che speriamo di incontrare al nostro arrivo. Ci accompagnerà la benedizione del Vescovo di San Marino, Andrea Turazzi con un suo messaggio che consegneremo proprio all’Arcivescovo di Santiago”.

Guarda l'intervista a Gianfranco Ugolini.

